Acusado de tráfico é preso após troca de tiros com policiais militares em Niterói

Um acusado de tráfico foi baleado, durante troca de tiros com policiais do 12ºBPM (Niterói), na tarde dessa sexta-feira (28), durante operação de repressão ao tráfico dr drogas na Rua Dionísio Mendes na Engenhoca, na Zona Norte de Niterói. As equipes foram ao local, em operação de represssão ao tráfico de drogas e também para verficar as informações sobre a existência de 'barricadas'instaladas pelo tráfico naquele local.

Durante a operação, os militares avistaram três homens armados, e iniciou-se um tiroteio. Ao cessarem os disparos, foi realizado cerco tático, onde a equipe conseguiu localizar e prender um dos acusados ferido, sem gravidade. Como ele, foram encontrados uma pistola, material entorpecente e radiotransmissor. O preso foi socorrido ao Hospital Estadual Azevedo Lima e a ocorrência, registrada na 78ªDP (Fonseca).

