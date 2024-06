Festa de São Pedro: Confira a programação em São Gonçalo e Niterói

A Festa de São Pedro é uma celebração religiosa e cultural que acontece anualmente em diversos lugares do Brasil. Celebrado no dia 29 de junho, segundo a tradição católica, São Pedro, que era um pescador, representa todos aqueles que têm a pesca como sua principal fonte de renda. Considerado como o primeiro Papa, ele é o padroeiro das águas e dos navegantes e reúne muitos devotos. Confira a programação em Niterói e São Gonçalo.

São Pedro em Jurujuba - Niterói



A igreja de São Pedro, localizada na Avenida Carlos Ermelindo Marins, em Jurujuba, Niterói, iniciou as festividades em homenagem ao Padroeiro no dia 13 de junho, com a iluminação da Igreja.

No dia de São Pedro, 29 de junho, a festa começa às 5h, com Alvorada Festiva, seguida da Santa Missa, às 6h e às 9h. Às 11h haverá a Procissão Terrestre seguida de Procissão Marítima.

Às 12h, haverá o "Almoço do Pedrão" e às 14h haverá a reza do Terço e bençãos. Também na parte da tarde, as celebrações seguem às 16h com Santa Missa; às 17h com show sultural e quadrilha e para encerrar, às 19h será celebrada a Santa Missa e Cerimônia do Quadro de São Pedro, seguida de shows às 21h.

No dia 30 de junho ainda haverá mais algumas celebrações, com Missa seguida de Benção aos motociclistas às 10h e às 11h, Grande Comboio do Falcão Peregrino e Amigos conduzirá a Imagem de São Pedro pela Orla de Niterói.

São Pedro na Praia das Pedrinhas - São Gonçalo

A Capela São Pedro, localizada na Rua Professora Maria Joaquina, 696, na Praia das Pedrinhas, em São Gonçalo iniciou as celebrações em honra a São Pedro com o Tríduo e Santa Missa nos dias 8, 15 e 22 de junho, às 9h

No dia 29 de junho, Dia de São Pedro, a programação também começa às 9h, onde será celebrado solenemente o Dia do Padroeiro com a Santa Missa.

Após esses dias, a comunidade poderá aproveitar as barraquinhas e lanches. Todo o lucro da festa será destinado para as obras da Capela, que está ganhando nova estrutura, uma torre e sala para cantina.