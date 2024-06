Preso acusado de matar mulher por conta de postagem em redes sociais

Policiais civis da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) prenderam um homem, nesta quinta-feira (27/06), acusado de matar Mary Hellen Thayenne Rodrigues Muniz, de 34 anos. De acordo com as investigações, o crime foi motivado por conta de uma postagem nas redes sociais feita pela vítima a respeito de um furto na casa da sobrinha dela.

Na madrugada do dia 28 de novembro do ano passado, quatro homens encapuzados em um carro levaram Mary Hellen na porta de sua residência, no bairro Deodoro, na Zona Oeste. Os agentes identificaram o veículo por meio de um trabalho de inteligência e verificaram que teria sido roubado minutos antes. O corpo carbonizado da vítima foi localizado dentro do automóvel, na manhã do mesmo dia.

Após o crime, a equipe da DHC iniciou diligências, analisou imagens e identificou dois autores. Um deles, de 19 anos, foi localizado na comunidade do Muquiço, em Guadalupe, na Zona Norte, nesta sexta-feira. Contra ele foi cumprido um mandado de prisão temporária.



As diligências continuam para localizar e prender o segundo suspeito identificado por envolvimento no homicídio.