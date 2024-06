Gari é morta a facadas por ex-companheiro em Belford Roxo

Uma funcionária da Prefeitura de Belford Roxo foi assassinada a facadas pelo seu ex-marido nesta sexta-feira (28). Luciene da Silva Queiroz Barreto, que trabalhava como gari na cidade, chegou a ser encaminhada a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Eduardo Barreto foi preso em flagrante.

Segundo informações, o homem não aceitava o termino do relacionamento, e foi atrás de Luciene, que estava trabalhando no bairro São Francisco, em Belford Roxo. A mulher foi pega de surpresa com a presença de Eduardo, que estava na posse de duas facas e as usou para golpear a vitima no tórax e abdômen. O homem tentou fugir do local, mas colegas de trabalho da vítima e populares o impediram.

Policiais do 39ºBPM prenderam Eduardo e recolheram as armas do crime. O local foi isolado para realização da pericia.

Luciene estava separada de Eduardo desde fevereiro deste ano. Ela trabalhava como gari pela Secretaria Municipal de Conservação de Belford Roxo há seis meses. Conhecida pelos colegas de profissão como uma pessoa dedicada e trabalhadora, ela deixa uma filha.