Tradicional Festa de São Pedro agita fim de semana em Itaboraí

Em celebração ao santo padroeiro do bairro Venda das Pedras, terá início nesta sexta-feira (28/06), a tradicional Festa de São Pedro, com programação até o próximo domingo (30/06). O evento contará com missa, shows de música, comidas típicas e muito mais. A festividade, realizada pela Paróquia de São Pedro Apóstolo, localizada na Praça Pedro Antônio Novaes, em Venda das Pedras, conta com apoio da Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos.

Localizado em frente a Praça de Venda das Pedras, na Avenida 22 de Maio, o palco começará a receber as atrações a partir das 19h30 e, vale ressaltar que, durante o dia também haverá programação. Na sexta-feira (28/06), a partir das 11h acontecerá um almoço no barracão da paróquia; de 8h às 19h, o público contará um bazar na Matriz principal da igreja; de 18h às 22h, terão barracas temáticas no pátio da Matriz auxiliar e a partir das 19h30, shows com Bruninho do Cavaco e Beto Bahia.

No sábado (29/06), além do almoço, bazar e barracas temáticas, a programação contará com missa às 10h e às 19h Santa Missa seguida de Procissão. Após às 19h30, shows com Fabrício e Dediane Almeida.

Já no domingo (30/06), último dia de evento, a programação começa mais cedo com missa às 7h30, seguida de almoço, bazar, barracas temáticas, festival de prêmios a partir das 15h e quadrilha aberta ao público no pátio da Matriz auxiliar. Além de shows com Kelly Valadares e Isadora Marins, a partir das 19h30.

A secretária municipal de Turismo e Eventos, Thainá Teixeira, destacou a importância de mais uma edição desse evento, que é um dos mais tradicionais da cidade

“Fazer parte de uma gestão que mantém viva a tradição do nosso município, é motivo de muita alegria, porque todos sabemos como a Festa de São Pedro é aguardada pela população. É lindo ver as famílias reunidas, pessoas de todas as partes do município se encontram em Venda das Pedras para celebrar o padroeiro. Isso é muito especial, porque preparamos tudo com muito carinho e respeito a todos”, disse a secretária.

Tendo em vista que a festividade é aberta ao público e acontece na Avenida 22 de Maio, a Secretaria Municipal de Transporte (SEMTRANS) elaborou um esquema de trânsito, para que a rotina da população não seja afetada com a interdição de um trecho da principal via da cidade.

Desta forma, de quarta-feira (26/06) até a sexta-feira (28/06), o desvio sentido Itaboraí está sendo feito pela Avenida 22 de Maio, seguindo pela Avenida Carlos Lacerda e Rua Emílio Rodrigues, retornando para Avenida 22 de Maio, até às 18h do dia 28/06.

O sentido Trevo da Reta seguirá normal até às 18h do dia 28 de junho.

Com o início do evento, na próxima sexta-feira (28/06), o desvio sentido Centro será feito pela Avenida 22 de Maio, seguindo pela Avenida Carlos Lacerda e Rua Paulo Scotellaro, retornando para a Avenida 22 de Maio.

Já no sentido Trevo da Reta, o desvio será pela Avenida 22 de Maio, Rua Emílio Rodrigues, acessando a Avenida Carlos Lacerda e saindo na Avenida 22 de Maio. Ambos desvios funcionarão das 18h às 02h

Após o encerramento do evento, no dia 01/07, os condutores deverão seguir o desvio feito pela Avenida 22 de Maio, passando pela Avenida Carlos Lacerda e Rua Emílio Rodrigues, para sair na Avenida 22 de Maio sentido Centro.

Durante esse período o sentido Trevo da Reta seguirá o fluxo normal. Os condutores contarão com o auxílio de agentes de trânsito e orientadores no local.

Confira a programação

28/06 (sexta-feira)

Durante todo o dia – Bazar no salão da matriz

11h – Almoço no barracão

18h às 22h – Barracas temáticas no pátio da matriz auxiliar e jantar no barracão

19h30 – 9° dia da Novena, Santa Missa

Após a missa – Show com Bruninho do Cavaco, Beto Bahia, Isamyer Alves e Dj Caíque

29/06 (sábado)

Durante todo o dia – Bazar no salão da matriz

10h - Missa presidida pelo Monsenhor José Otácio

11h – Almoço no barracão

18h às 22h – Barracas temáticas no pátio da matriz auxiliar e jantar no barracão

19h – Santa Missa seguida de Procissão

Após a missa – Show com Fabrício Oliveira, Dediane Almeida e Dj Caíque

30/06 (domingo)

7h30 – Santa Missa

Durante todo o dia – Bazar no salão da matriz

10h – Santa Missa

11h – Almoço no barracão

15h – Festival de prêmios

18h às 22h – Barracas temáticas no pátio da matriz auxiliar e jantar no barracão

19h – Santa Missa

Após a missa – Show com Kelly Valadares, Isadora Marins e Dj Caíque