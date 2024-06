Moradores de rua são presos no Centro de Niterói por furto à loja em Icaraí

Uma equipe do Sistema de Segurança Pública Niterói presente prendeu, na Praça da República, no Centro da cidade, nessa quinta-feira (27). dois homens sob acusaçõ de furto a um estabelecimento comercial na Avenida 7 de setembro, em Icaraí, horas antes, na última madrugada. Foi apreendido uma caixa de som mini bluetooth e uma máquina de cartão do mercado pago.

Câmeras de segurança da loja filmaram os homens cometendo o assalto. Os agentes foram até a loja ver as imagens e reconheceram os invasores, que já tinham anotações criminais por furto e lesão corporal. Os dois viviam em condição de rua e tinham o costume de dormir na Praça da República na Amaral Peixoto. Os policiais foram até ao local onde abordaram os elementos e os encaminharam a 77ªDP (Icaraí), onde o caso foi registrado.

Leia também:

Rede de tráfico interestadual era responsável por abastecer o Complexo do Salgueiro

PM prende três com drogas na Ciclovia, em Piratininga