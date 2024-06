PM prende três com drogas na Ciclovia, em Piratininga

Uma equipe do Patamo da 5ª Companhia do 12º BPM (Niterói) prendeu três homens em flagrante por tráfico de drogas na Avenida da Ciclovia Chico Xavier, na comunidade da Ciclovia, em Piratininga, Niterói, na tarde de ontem (26).

Os policiais receberam uma denúncia via Disque-Denúncia e, ao chegarem ao local, avistaram os três homens em atitude suspeita. Ao perceberem a presença dos agentes, os criminosos tentaram fugir, mas foram cercados e detidos.

Durante a abordagem, os agentes encontraram com os suspeitos dois rádios transmissores. Em seguida, realizaram uma busca minuciosa na área e localizaram uma grande quantidade de drogas escondidas totalizando: 140 pinos de cocaína,47 pedras de crack, 38 invólucros de haxixe e 35 trouxinhas de maconha.

Diante do flagrante, os três homens foram presos e encaminhados, junto com as drogas apreendidas, para a 81ª Delegacia de Polícia (Itaipu), onde foram autuados pelo crime de tráfico de drogas.