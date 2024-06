Rede de tráfico interestadual era responsável por abastecer o Complexo do Salgueiro

As apurações foram iniciadas em janeiro de 2022, com a apreensão – realizada por policiais da DRE/RJ – de R$ 1,5 milhão - Foto: Divulgação

As apurações foram iniciadas em janeiro de 2022, com a apreensão – realizada por policiais da DRE/RJ – de R$ 1,5 milhão - Foto: Divulgação

Uma complexa operação conjunta entre a Polícia Federal e o Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (GAECO/MPRJ) culminou na desarticulação de uma rede de tráfico de drogas interestadual liderada pelo Comando Vermelho. As investigações revelaram que a organização criminosa atuava no transporte de entorpecentes entre os estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Mato Grosso do Sul, abastecendo comunidades dominadas pela facção, como o Complexo do Alemão na Penha e o Complexo do Salgueiro em São Gonçalo.

A operação intitulada CashBack tem com o objetivo de combater uma organização criminosa envolvida na prática dos crimes de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas em diversos estados da Federação.

Na ação de hoje, policiais federais da Delegacia de Repressão a Drogas (DRE/RJ) cumprem 18 mandados de prisão preventiva e 14 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 1ª Vara Criminal Especializada em Organização Criminosa do TJ/RJ, nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina. Também serão cumpridas medidas de sequestro de bens e bloqueio de contas contra integrantes da organização criminosa investigada.

O líder da organização criminosa foi preso na quarta-feira (26/06), em Itapema, em Santa Catarina. Com ele foram apreendidos três veículos de luxo, R$ 20 mil, relógios da marca Rolex e vários aparelhos de telefone celular. Os mandados foram expedidos pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Capital Especializada em Organização Criminosa.





Divulgação

Autor: Divulgação | Descrição:

Leia também:



PM prende três com drogas na Ciclovia, em Piratininga

Motorista é preso com carro clonado na Ponte Rio-Niterói

As apurações foram iniciadas em janeiro de 2022, com a apreensão – realizada por policiais da DRE/RJ – de R$ 1,5 milhão que estavam ocultados na carroceria de um automóvel que seguia da cidade do Rio de Janeiro para o estado de São Paulo.

Durante as investigações, a DRE/RJ efetuou duas apreensões de grande quantidade de drogas vinculadas ao grupo criminoso, em maio de 2022. Na primeira ocorrência, foram apreendidos 805 kg de cocaína no município de Piraí/RJ, enquanto a segunda ação da DRE/RJ teve a apreensão de 808 kg de cocaína na cidade de Seropédica/RJ. O entorpecente tinha como destino comunidades dominadas por facções criminosas no estado do Rio de Janeiro.

Os integrantes do grupo investigado - já denunciados pelo GAECO/MPRJ - responderão pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro. Se somadas, as penas podem chegar a 35 anos de reclusão.