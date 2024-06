Homem preso por tráfico de drogas em condomínio Minha Casa Minha Vida

Um homem foi preso por tráfico de drogas, na manhã desta quinta feira (27), em Maricá. A prisão foi realizada por policiais do 12ºBPM (Niterói) na Rua Áustria, próxima ao condomínio Minha Casa Minha Vida de Itaipuaçu.

De acordo com a polícia, durante o patrulhamento, os agentes encontraram diversos homens reunidos perto de uma mesa que estava com uma grande quantidade de drogas. Surpresos com a presença policial, os suspeitos correram. Um deles, que estava em posse de maconha, foi capturado e encaminhado para a 82ªDP (Maricá). Ele tem duas anotações criminais, uma por lesão corporal e outra uma por roubo.

Após revista detalhada no local, os policiais apreenderam dois explosivos, 306 pinos de cocaína, 293 pedras de crack, 327 invólucros de maconha e 6 rádios transmissores.