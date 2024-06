Casal é preso por furto em loja no Centro de Niterói

Na noite desta quarta-feira (26), a polícia prendeu um casal acusados de furtos a estabelecimentos comerciais no Centro de Niterói.

Conforme os agentes do 12ºBPM (Niterói), eles foram acionados via telefone 190, com informações sobre um casal que estaria cometendo furtos em um Shopping. Chegando ao local, foram recebidos pelo segurança do shopping, que confirmou a ocorrência dos furtos em várias lojas.

Os acusados foram detidos no local. Com eles, a polícia recuperou cinco peças de roupas de uma loja de departamentos, avaliadas em R$ 560,00, e três peças de roupas de uma loja de roupas, avaliadas em R$ 449,97, totalizando R$ 1009,97 em mercadorias.

Mercadorias totalizavam 1009,97 | Foto: Divulgação

Diante dos fatos, os acusados foram conduzidos à 76ª Delegacia de Polícia (Niterói), onde foram autuados em flagrante delito pelo crime de furto e permanecem presos à disposição da Justiça.