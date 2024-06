Alcântara recebe Operação Saúde nesta quinta-feira (27)

A Rua Yolanda Saad Abuzaid, mais conhecida como Calçadão de Alcântara, vai receber a Operação Saúde, da Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo, nesta quinta-feira (27), das 9h às 14h, em frente ao popular Prédio do Relógio. O evento leva vários serviços e orientações de saúde para a população, como a aplicação das vacinas contra a gripe e coronavírus e testes rápidos das infecções sexualmente transmissíveis (ISTs).

Na Operação Saúde, os gonçalenses também poderão conhecer e saber o que é oferecido nos programas municipais da rede básica de saúde e da saúde coletiva, que oferecem – entre outros – tratamentos para tuberculose, diabetes, hipertensão, infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) e tabagismo, por exemplo. Os gonçalenses também poderão realizar agendamentos de consultas.

Além de conhecer os programas, a ação fará testagem rápida de sífilis, HIV e hepatites; vacinação contra o coronavírus e gripe; aferição de pressão e glicose para os diabéticos que comprovem a comorbidade. As pessoas com resultados positivos nos exames de testagem rápida serão encaminhadas para tratamentos nas unidades de saúde.

A Operação Saúde acontece em vários bairros da cidade e é realizada pelo Núcleo de Educação Permanente em Saúde (Neps) da Secretaria. O objetivo da ação é promover e levar a saúde para mais perto dos gonçalenses.

Vacinação – A vacina contra o coronavírus pode ser aplicada em trabalhadores de instituições de longa permanência (Ilpis e RI); profissionais da saúde, funcionários do sistema de privação de liberdade, adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas, pessoas em situação de rua, pessoas com 60 anos ou mais, imunocomprometidos, indígenas, gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto), pessoas com deficiência permanente e com comorbidades a partir dos 12 anos.

Para a aplicação, os gonçalenses têm que ter um intervalo de três meses da última vacinação contra o coronavírus. A monovalente XBB pode ser aplicada com todas as outras vacinas e medicações, exceto com a vacina contra a dengue, que deve ter intervalo de 24 horas. A contraindicação é para aqueles que têm reação alérgica a qualquer componente da vacina.