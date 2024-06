Assaí Atacadista oferece vagas de emprego para Niterói e São Gonçalo; Veja!

O Assaí Atacadista está com 216 vagas abertas para compor as equipes do seu atual parque de lojas no estado do Rio de Janeiro, nas cidades de Araruama (6), Cabo Frio (6), Campos dos Goytacazes (3), Duque de Caxias (5), Macaé (26), Mesquita (6), Niterói (12), Nova Iguaçu (2), Rio de Janeiro (112), São Gonçalo (26) e São João de Meriti (12). Todas as oportunidades englobam diferentes cargos, como Operador(a) de Caixa, Operador(a) de Loja e Empacotador(a).

Os(as) candidatos(as) devem se inscrever por meio do link https://assai.gupy.io/. Basta buscar as oportunidades por meio da localização em “Locais de Trabalho” e estar com documentos pessoais, número de telefone e endereço de e-mail em mãos.



A Companhia oferece remuneração e pacote de benefícios compatíveis com o mercado e possui, também, um plano estruturado de carreira, com investimentos constantes em capacitação e no desenvolvimento profissional de seus(suas) colaboradores(as) em todo o país.