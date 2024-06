Cisp auxilia polícia rodoviária em grande apreensão de drogas em Niterói (vídeo)

O Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) da Prefeitura de Niterói auxiliou na prisão de um homem, na tarde desta terça-feira (25), que havia fugido do cerco de agentes da Polícia Rodoviária Federal na Ponte Rio-Niterói. Após serem comunicados sobre a fuga, os guardas municipais que atuam no Cisp inseriram a placa do carro no sistema de Cercamento Eletrônico e passaram a monitorar o veículo, que tinha a placa clonada e foi abordado por policiais militares do Programa Segurança Presente em São Francisco, que prenderam o motorista e apreenderam o veículo.

A ação foi desencadeada após os policiais rodoviários acionarem o Cisp informando que o Hyundai branco havia se negado a atender uma ordem de parada logo após o pedágio da Ponte Rio-Niterói, por volta das 14h52, seguindo em direção à Rua Marquês do Paraná. A equipe do Cisp acionou, via rádio, a Polícia Militar. Durante a abordagem, que aconteceu no bairro de São Francisco, foi encontrada uma grande quantidade de drogas no interior do veículo, cuja placa era clonada. O motorista do carro foi detido e levado para a 79ª DP (Jurujuba), onde o caso foi registrado. Ele tem 40 anos, não possuía antecedentes criminais e foi indiciado por interceptação e adulteração. Com a abordagem, o Cisp alcançou a marca de 491 veículos recuperados.





Cisp - Construído e operado pela Prefeitura de Niterói, o Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) conta com 522 dispositivos, 10 portais de segurança e 120 Câmeras Inteligentes que monitoram a cidade 24 horas. Desde 2015, o Centro ajudou na investigação e elucidação de crimes que também levaram à prisão de criminosos, presos em ações orientadas pelos guardas municipais que atuam no local. Foram mais de 3.700 exportações de imagens para as delegacias e tribunais de Justiça, com auxílio também do setor de inteligência do órgão.

Graças ao sistema de Cercamento eletrônico, mais de 500 veículos envolvidos em crimes ou clonados foram recuperados desde 2019. Outro canal de comunicação é o número 153, que já recebeu mais de 250 mil chamados em 8 anos.



Cooperação com a PRF - Em junho do ano passado, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, a prefeitura de Niterói e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) assinaram um acordo de cooperação do Centro Integrado de Segurança Pública de Niterói no combate ao crime e à prevenção da violência.