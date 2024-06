Neymar compra camisa da Seleção de ambulante e gera comoção

Mesmo lesionado e fora da disputa da Copa América, Neymar não deixou de demonstrar seu amor pela Seleção Brasileira. Na última segunda-feira (24), a caminho do SoFi Stadium para acompanhar a partida contra a Costa Rica, o craque parou no sinal e comprou camisas do Brasil de ambulantes.



O gesto simples de Neymar causou grande surpresa e alegria nos vendedores, que aproveitaram a oportunidade para tirar fotos e conseguir autógrafos do ídolo. O vídeo do momento rapidamente viralizou nas redes sociais, mostrando a simpatia e o carisma do jogador, que mesmo em um momento delicado de sua carreira, não deixou de lado o apoio à Seleção e aos seus fãs.

Neymar parando no sinaleiro pra comprar camisa do Brasil kkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/pUHgGmR00A — njdeprê - marlon (@njdmarlon) June 25, 2024

Neymar não pôde entrar em campo, mas acompanhou a partida do camarote do SoFi Stadium. A Seleção Brasileira, apesar de ter dominado o jogo, não conseguiu furar a defesa da Costa Rica e empatou em 0 a 0.

Com o resultado, o Brasil fica na segunda colocação do Grupo D, com apenas um ponto, empatado com os costarriquenhos. A próxima partida da Seleção será na sexta-feira (28), contra o Paraguai, às 22h (de Brasília), no estádio Allegiant Stadium em Nevada, nos Estados Unidos.