Maycon, o "Tio da Merenda", revela decepção com Mc Binn após o BBB 24

Após a entrevista, Mc Binn se pronunciou no X, antiga plataforma do Twitter, sobre o desabafo de Maycon - Foto: Reprodução

Maycon, conhecido como o "Tio da Merenda" e primeiro eliminado do BBB 24, abriu o coração sobre suas experiências após o reality show em entrevista ao programa "Self Service", apresentado por Lucas Self. Entre os tópicos abordados, Maycon destacou a decepção que sentiu com o afastamento do cantor Mc Binn após o fim do programa.

Em suas palavras, Maycon revela: "Eu acreditava muito no Binn, gostava muito. Minha maior decepção foi o Binn depois do programa". Ele relata ter sofrido com a exclusão do cantor e não compreende o motivo do afastamento, que se estendeu para a "vida real", causando um duro golpe para o ex-participante.

Apesar da mágoa, Maycon se mostrou disposto a conversar com Mc Binn para uma possível reconciliação, reconhecendo que não teve muitas oportunidades de discutir o assunto com o cantor. Na entrevista, Amanda Ramalho, que também participava da entrevista, tentou amenizar a situação, sugerindo que afastamentos são comuns após o fim de um trabalho em grupo.

Maycon, no entanto, argumenta que a situação com Mc Binn é diferente, devido à frequência com que se encontravam no ambiente do reality show.

Após a entrevista, Mc Binn se pronunciou no X, antiga plataforma do Twitter, sobre o desabafo de Maycon, com a frase: "Oshi kkkkk What?". A reação do cantor, interpretada como deboche por alguns, gerou ainda mais controvérsia na internet.