Disque Denúncia lança campanha para tentar identificar matador de policial militar no Rio

O Disque Denúncia/RJ divulgou, nesta terça-feira (25), um cartaz com o título - Quem Matou? - para auxiliar nas investigações do Núcleo de Morte de Agentes de Segurança da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), a fim de obter informações que possam levar à identificação e prisão do envolvido na morte do Cabo da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Lucas Rocha de Brito, de 39 anos, baleado após uma discussão de trânsito, na Rua Manoel Vitorino, na Praça dos Garis, no bairro do Encantado, Zona Norte do Rio, na noite da sexta-feira, 17 maio deste ano.



Segundo as informações da ocorrência da PM, ele dirigia seu veículo quando discutiu com o motorista de um Celta Preto. Durante a discussão, o militar que era lotado no 2º BPM (Botafogo), teria se aproximado do carro preto e foi baleado pelo motorista. Depois de atirar no policial, o criminoso fugiu do local.

A Delegacia de Homicídios investiga o caso. Uma perícia foi feita no local. A Polícia Civil tenta, então, identificar o autor do crime.



Assim, as diligências para localizar o criminoso continuam, e Delegacia de Homicídios (DHC), solicita a população que repasse de forma anônima informações sobre o paradeiro do envolvido na morte do PM, para o Disque Denúncia, pelos seguintes canais oficiais:



Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177



WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido