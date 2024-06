PMERJ divulga balanço de prisões e apreensões durante o Fla Flu

Policiais militares do Batalhão Especial de Policiamento em Estádios (BEPE) e de outros batalhões apoiaram a segurança para que fosse realizada a partida entre Flamengo e Fluminense, na tarde de ontem (23), no Estádio do Maracanã, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

Antes do jogo, um homem foi preso pelos policiais militares do Batalhão Especializado em Policiamento em Estádio (BEPE) e, com ele foi apreendido um frasco de entorpecente. quando a Torcida do Flamengo tentou acessar a av São Francisco Xavier com Isidro de Figueiredo, na Tijuca, Zona Norte do Rio. O suspeito foi conduzido para o Juizado do Torcedor do estádio.

Em Ricardo de Albuquerque, Zona Norte, policiais militares do Grupamento de Policiamento Ferroviário (GPFer) e do 41ºBPM (Irajá) contiveram um grupo com cerca de 50 torcedores do Flamengo, que estariam causando tumulto na entrada da estação ferroviária de Ricardo de Albuquerque. O policiamento seguiu reforçado nas estações de trem e metrô da região.

Na Taquara, Zona Oeste, policiais militares do Bairro Presente Tanque atuaram na ocorrência de briga entre torcidas na Estrada Miguel Salazar Mendes de Moraes, onde um homem foi preso e com ele, foi apreendido uma tesoura, drogas, papel de seda e 2 celulares. O suspeito foi conduzido para o Juizado do Torcedor do estádio.

Na região da Tijuca, Zona Norte, policiais militares do BEPE contiveram uma confusão entre torcedores em um estabelecimento comercial que fica na Rua General Canabarro. Além disso, um homem foi flagrado vendendo ingressos de procedência duvidosa na rampa de acesso ao estádio e foi conduzido ao Juizado do torcedor do estádio.

No mesmo bairro, os policiais militares do Regimento de Polícia Montada (RPMont),em apoio ao BEPE, conduziram um homem para a 19ªDP, de posse de 3 celulares, suspeito de realizar furtos na região do estádio do Maracanã durante o jogo. O suspeito e uma vítima foram levados para a delegacia.

