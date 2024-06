PM frustra furto de cabos e apreende duas toneladas de material em Niterói

Uma ação rápida da Polícia Militar do 12º Batalhão (Niterói) na madrugada deste domingo (23), resultou na frustração de um furto de cabos telefônicos e na apreensão de duas toneladas de material em Niterói.

A equipe foi acionada via telefone 190 para verificar uma ocorrência na Rua Quintino José Ferreira, no bairro Cubango. Ao chegar ao local, os policiais se depararam com um caminhão bloqueando a via e cerca de quatro indivíduos cortando e carregando cabos subterrâneos na caçamba do veículo.

Diante da situação, os suspeitos evadiram para dentro da comunidade do Abacaxi, em meio a uma mata fechada, impossibilitando a captura imediata. No entanto, durante a ação, a carteira de identidade de um dos suspeitos, de 22 anos, foi encontrada no interior do caminhão. Na caçamba do veículo, os policiais apreenderam cerca de duas toneladas de cabos telefônicos.

Ainda na região, a equipe abordou um veículo VW Gol 1.0 preto que continha ferramentas como picaretas, machados, serras, luvas e a carteira de identidade de outro suspeito, de 27 anos. Ambos os indivíduos não foram localizados.

Um motorista de aplicativo que estava parado próximo ao local em um Ford Ka prata também foi abordado e encaminhado à delegacia para prestar depoimento.

Os veículos apreendidos, o material furtado e as ferramentas foram encaminhados à 77ª DP (Icaraí) para os procedimentos de apreensão. A ocorrência segue em andamento para identificar e capturar os envolvidos no crime.