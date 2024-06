Tentativa de furto de cabo impacta operação do VLT nesta segunda (24)

A concessionária VLT Carioca informa que houve tentativa de furto de cabos de energia no túnel da Saúde esta madrugada. O problema foi identificado por volta das 3h30, quando as equipes se preparavam para o início da operação do VLT. Durante a vistoria, os técnicos identificaram que um trecho da via havia sido cerrado, o que impediu o fornecimento elétrico e a circulação das composições.

Para garantir o atendimento aos passageiros, a operação precisará ser feita por trechos, até que o reparo do cabeamento danificado seja concluído. A previsão dos técnicos é de que o trabalho seja concluído ainda esta manhã.

A concessionária lamenta pelos transtornos e atualizará os clientes sobre a retomada da circulação dos trens tão logo seja possível.



Confira como está a operação neste momento.

L1: Cinelândia X S. Dumont

L2: Central X Praça XV

L3: Central X Santa Rita

L4: Central X Praça XV