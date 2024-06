Três apostas faturam a Quina de São João e dividem R$ 229,9 milhões

O resultado da Quina de São João 2024 com prêmio de R$ 229.916.465,19 milhões - o maior da história da modalidade - foi divulgado ontem (22), em São Paulo: três apostas de Gouveia (MG), Viamao (RS) e São José do Rio Preto (SP) vão dividir a bolada. Cada aposta vai receber R$ 76.638.821,70.

Os números sorteados no concurso 6.462 da Quina foram: 21 - 38 - 60 - 64 - 70. Das 3 apostas vencedoras, duas delas foram bolões com 10 cotas cada; a de Gouveia (MG) e a de São José do Rio Preto (SP). A aposta ganhadora de Viamao (RS) foi um jogo com seis dezenas marcadas.

Veja o rateio completo da Quina de São João com os demais acertadores de 4, 3 e 2 dezenas:

4 acertos - 1.714 apostas vão receber R$ 11.043,83

3 acertos - 144.635 apostas vão ganhar R$ 124,64

2 acertos - 3.833.840 milhões de apostas vão receber R$ 4,70

A aposta simples para a Quina, marcando 5 dezenas, custa R$ 2,50, e podem ser feitas até às 19h do dia do sorteio em qualquer casa lotérica do País, no app Loterias Caixa e na internet no portal Loterias Caixa.

Leia também:

Aberta a temporada de observação de baleias em Niterói



35ª Bauernfest começa nesta sexta-feira no Palácio de Cristal