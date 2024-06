São João: Confira a programação religiosa para celebrar o padroeiro

O Dia de São João, celebrado em 24 de junho, é uma das festas mais tradicionais do Brasil. É um momento para celebrar a fé, a cultura e a família, com muita música, comida típica, fogueira e alegria. E para celebrar a data, Niterói e Itaboraí, que têm o santo como seu padroeiro, estão preparando uma comemoração para lá de especial. Confira:

São João em Tenente Jardim - Niterói

A Paróquia São João Batista, localizada na Rua Dr. March, 666, em Tenente Jardim, Niterói, iniciou a novena em homenagem ao Padroeiro nos próximos dias 15 e 16 de junho com missa às 19h. Já do dia 17 ao 21, a missa será celebrada às 19h30, e, nos últimos dos dias, 22 e 23 de junho, a Missa retorna ao horário das 19h.

Nos dias 21 e 22 de junho, após Missa a comunidade poderá aproveitar os festejos externos. No dia 23, haverá uma Procissão às 17h, seguida da Santa Missa às 19h30, com festejos logo em seguida. Para finalizar as comemorações, no dia de São João, 24 de junho, haverá a Santa Missa às 10h e às 19h30. Logo após, também terão festejos externos no local.

São João no Centro - Niterói

A Catedral Metropolitana São João Batista, localiza na Praça Dom Pedro II, s/n, no Centro de Niterói, abriu as comemorações da Tradicional Festa de São João Batista com o 1º dia da novena, no dia 15 de junho, após a Santa Missa.

Nesta sexta-feira (21), será oficialmente aberta a Festa de São João, com missas às 8h, 12h e às 18h30. Também haverá um show com o Grupo Trilha do Forró, às 20h.

No sábado (22), a novena também será realizada após a Missa, às 17h, seguida da Quadrilha da Catequese Infantil, às 19h e Show com Frazão e sua Banda às 20h.

No domingo (23), véspera do Dia de São João, a Santa Missa será celebrada às 7h e às 9h30, seguida pelo almoço festivo. Às 14h haverá o Show de Prêmios e às 17h o último dia da Novena, após a Missa. Já às 19h, a Quadrilha do Setor Juventude se apresenta no local e às 20h, o Show de Forró com Neidinha Rocha.

Na segunda-feira (24), Dia do Padroeiro da cidade de Niterói, três Santas Missas serão celebradas pela manhã: às 8h, 9h30 e 11h. Às 12h será servido o tradicional angu à baiana e no período da tarde, haverá a celebração de outras três missas: às 14h, 15h30 e 17h, com Santa Missa Solene presidida pelo Arcebispo Dom José Francisco após a tradicional Procissão pelas principais ruas do Centro de Niterói e Câmara de Vereadores.

Para finalizar, às 20h haverá a apresentação do Grupo Chamego Nordestino e às 00h o encerramento da festa.

Itaboraí

Nesta sexta-feira (21), a partir das 12h, na Praça Marechal Floriano Peixoto, no Centro da cidade, começam as festividades em celebração ao santo padroeiro de Itaboraí, São João Batista. Para celebrar, a Igreja Matriz São João Batista, com apoio da Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos, preparou uma programação especial até segunda-feira (24).

Sexta-feira (21), 12h almoço, seguida de novena às 18h30 e Santa Missa às 19h.

No sábado (22), 12h almoço, seguida de novena às 18h30 e missa campal seguida de barracas e show católico da Banda da Paróquia a partir das 19h.

No domingo (23), 7h e 9h missa, 12h almoço e prêmios, 17h30 novena e 18h missa campal seguida de barracas e show católico do Ministério Dom e Raiz

Já na segunda-feira (24), dia do padroeiro, haverá missa às 8h, 10h e 19h. A última celebração será campal com procissão, seguida de barracas e show católico da cantora Virgínia Maldonado. O almoço também está garantido neste dia às 19h.

Origem da Festa:

A festa de São João tem origem no culto a São João Batista, um profeta bíblico que batizou Jesus Cristo. No Brasil, a festa foi introduzida pelos colonizadores portugueses e ganhou características próprias, com a influência da cultura indígena e africana.