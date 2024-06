PRF apreende quase 100kg de maconha na BR-101

Na noite dessa sexta-feira (21), policiais rodoviários federais apreenderam aproximadamente 100 quilos de maconha no interior de um veículo na BR-101. O destino da droga seria a capital fluminense.

Equipe fazia fiscalização quando avistou um condutor realizando ultrapassagem em local proibido e resolveu fazer a abordagem. O motorista tentou fugir, mas não conseguiu.

Duas pessoas estavam dentro do veículo, vindo o condutor a confessar que estava com drogas no porta-malas e que por isso sabia o motivo de ser abordado. A equipe então encontrou 3 caixas no interior do automóvel com 105 tabletes de maconha e aproximadamente 100 quilos.

O motorista informou que teria pego a carga em São Paulo e teria como destino o Rio de Janeiro e que receberia certa quantia pelo transporte.

A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil.

