Chefe do tráfico do Caramujo é preso em ação da Polícia Militar

A prisão foi realizada pela equipe de busca da P2 do 12º BPM, após receberem informações do Disque-Denúncia - Foto: Divulgação

Na tarde desta quinta-feira (20), policiais militares do 12º Batalhão de Polícia Militar (BPM) prenderam o chefe do tráfico de drogas da Comunidade do Caramujo, em Niterói. O homem, conhecido como "Barba", foi detido em um apartamento no conjunto Minha Casa Minha Vida da localidade e estava com uma grande quantidade de entorpecentes e uma arma de fogo.

A prisão foi realizada pela equipe de busca da P2 do 12º BPM, após receberem informações do Disque-Denúncia sobre o paradeiro de "Barba". Segundo a denúncia, ele seria um dos líderes da facção criminosa que atua na comunidade e estaria escondido em um dos apartamentos do conjunto.

Após monitoramento e campana, os policiais localizaram o suspeito e o abordaram. Com ele, foram encontrados uma pistola Gersan calibre 9mm com 14 munições, um kit Roni, 962 pedras de crack, 960 pinos de cocaína, 121 invólucros de haxixe e 38 trouxinhas de maconha.



"Barba" foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Ele foi encaminhado para a 78ª DP (Fonseca), onde permanece preso à disposição da justiça.

Barreto

Também na tarde de ontem, dia 20, em cumprimento a uma denúncia repassada ao Disque-Denúncia, policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT), prenderam no Morro do Pires, no Barreto, um homem com drogas.

Conforme os agentes, eles avistaram dois homens em atitude suspeita, que ao perceberem a aproximação da viatura, tentaram fugir.

Um dos suspeitos foi detido após um cerco tático da guarnição. Com ele, foram encontrados: 260 tiras de maconha, 100 pedras de crack, 95 pinos de cocaína, 39 trouxinhas de Skank, um rádio transmissor e 15,00 reais em espécie

O homem foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e conduzido à 78ª DP (Fonseca), onde permanece preso à disposição da justiça.