Operação "Rei do Cobre": Polícia Civil prende líder e integrante de quadrilha de furto de cabos em SG

Polícias da 74ª DP (Alcântara) deflagraram nesta sexta-feira (21) a Operação "Rei do Cobre", que resultou na prisão de dois integrantes de uma das principais quadrilhas de furto de cabos de energia elétrica de São Gonçalo.

Os presos foram identificados como "Rei" ou "Porquinho" e "J", respectivamente padrasto e enteado. Contra eles, foram cumpridos mandados de prisão preventiva. Os dois homens são acusados pelos crimes de associação criminosa e furto qualificado.

Conforme os agentes, as investigações, que duraram cerca de quatro meses, apontaram que o homem, conhecido como "Rei", era o líder e principal financiador da quadrilha, enquanto seu enteado, vulgo "J", era o responsável pela parte operacional dos crimes.



Os homens foram presos no bairro de Jardim Alcântara.

Investigação

Durante o carnaval de 2024, uma equipe da Guarda Municipal frustrou uma tentativa de furto de cerca de uma tonelada de cabos de cobre em São Gonçalo. Na ocasião, as imagens das câmeras de segurança do município identificaram Rei no local do crime, mas ele conseguiu se passar por pedestre e escapar da prisão em flagrante.

Segundo as investigações, foram identificados cerca de 10 furtos que podem ter participação da quadrilha liderada por “Rei”. A prisão é um duro no golpe na quadrilha de furtadores que age de forma coordenada no município e São Gonçalo.

Na ação de hoje, além da prisão dos dois homens, a equipe apreendeu um veículo Jeep Compass, avaliado em R$ 120 mil, diversos aparelhos celulares, máquinas de cartão de crédito, um caderno com anotações das atividades criminosas da quadrilha, que indicam movimentações de mais de R$ 500 mil, e bases de rádios comunicadores.

A atuação da quadrilha causava diversos transtornos à população gonçalense, como a interrupção de serviços de energia elétrica, internet, telefonia e até mesmo de segurança pública.

A Polícia Civil segue investigando o caso para identificar outros membros da quadrilha, além de desarticular o braço financeiro do grupo e localizar os receptadores dos cabos de cobre furtados.

Após as medidas de praxe os presos serão encaminhados à SEAP, onde ficarão à disposição da Justiça.