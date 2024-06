Homem é preso por abuso sexual contra mulher no BRT

Um homem foi preso por abusar sexualmente de uma mulher dentro do BRT, o veículo da linha 46, que faz o trajeto Penha x Terminal Alvorada, na manhã desta sexta-feira (21). A vítima relatou que o abusador estava se esfregando nela, então pediu para que se afastasse, porém ele insistiu em continuar com o ato. Nesse momento, ela contou o que estava acontecendo para as mulheres ao redor, que por sua vez pediram ao motorista que parasse em uma estação onde houvessem policiais. Revoltados com a situação, alguns passageiros agrediram o homem.

O homem conseguiu escapar na estação de Curicica, mas foi parado por dois guardas do BRT Seguro, que o levaram para a delegacia.



Em um trem da Supervia, uma jovem de 25 anos, foi vítima de importunação sexual na última quarta-feira (19). Nesse caso, o agressor também foi preso.

O programa BRT Seguro foi criado em junho de 2021, e já registrou 57 prisões por assédio ou importunação sexual.

De acordo com o Instituto de Segurança Pública (ISP), o Estado do Rio de Janeiro registrou 840 casos desse tipo de crime.

Dados apontam que 93,5% dos casos ou 785 ocorrências são de mulheres.

A administradora do BRT, Mobi-Rio, informou que nos casos de importunação sexual a orientação é avisar ao motorista. Os funcionários irão mudar o trajeto do ônibus e vão para o centro de controle operacional, a partir dessa etapa os agentes tomaram as devidas providências,