Caravana de Arte e Lazer chega a Rio do Ouro e Tribobó neste final de semana

A Fundação de Artes, Esporte e Lazer (Faelsg) da Prefeitura de São Gonçalo vai realizar o projeto “Caravana de Arte e Lazer”, neste sábado (22) e domingo (23), nos bairros Rio do Ouro e Tribobó, respectivamente.

Durante a realização da Caravana, os moradores podem aproveitar diversas atividades esportivas e artísticas, a presença de personagens vivos, oficinas de pintura e desenhos, pintura facial, aulas de dança, além de barraquinhas de algodão doce, cachorro quente e pipoca.

No sábado (22), o projeto será realizado na Rua Pirinápolis esquina com Rua José Altino Pereira (rua da 75ª DP), no Rio do Ouro, das 9h às 13h. Já no domingo (23), será na Rua Eugênio Borges, no Tribobó, das 9h às 13h.



A Caravana de Arte e Lazer foi criada com o objetivo de percorrer as principais áreas de vulnerabilidade social da cidade, levando práticas sociais, esportivas e recreativas às crianças.

Serviço:

. Sábado (22): Rua Pirinápolis esquina com Rua José Altino Pereira (rua da 75ª DP), no Rio do Ouro, das 9h às 13h;

. Domingo (23): Rua Eugênio Borges, em frente ao Colégio Vital Brasil, no Tribobó, das 9h às 13h.