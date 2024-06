Roberto Baggio é agredido durante roubo a residência na Itália

Ex-atacante Roberto Baggio foi agredido com coronhada na cabeça durante a ação - Foto: Reprodução/Instagram

Ex-atacante Roberto Baggio foi agredido com coronhada na cabeça durante a ação - Foto: Reprodução/Instagram

O ex-atacante Roberto Baggio, que até hoje é lembrado por ter perdido o último pênalti no jogo entre Brasil e Itália na final da Copa do Mundo de 1994, foi vítima de agressão após ter a casa invadida e roubada durante a noite dessa quinta-feira (20). O crime ocorreu enquanto a família estava assistindo o jogo entre Itália e Espanha, pelo campeonato da Eurocopa 2024.

“Em primeiro lugar, minha família e eu gostaríamos de agradecer a todos pelo grande carinho que recebemos. Em circunstâncias similares, tudo pode acontecer e felizmente a violência que sofri provocou apenas alguns pontos na minha pessoa, hematomas e muito medo. Agora tudo o que resta é superar o medo”, falou por meio de seu agente, Vittorio Petrone para a agência italiana Ansa.

Segundo informações divulgadas pela imprensa italiana, os criminosos estavam em um grupo de cinco pessoas, quando entraram na vila onde o ex-jogador reside, perto da cidade de Vicenza, e permaneceram por 40 minutos. Durante o roubo, Baggio foi agredido com uma coronhada na cabeça.



Após a fuga dos criminosos, o ex- jogador chamou a polícia, que já iniciou as investigações desde as primeiras horas desta sexta-feira recolhendo imagens de câmeras de segurança da vila. A família já foi ouvida pelos agentes de segurança italianos.

Roberto Baggio foi eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa e venceu a Bola de Ouro pela revista France Football, ambas em 1993. O jogador já atuou em clubes como Fiorentina, Juventus, Milan e Inter de Milão. Além disso, defendeu a seleção italiana entre os anos de 1988 e 2004, marcando 27 gols em 67 jogos.