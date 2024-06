Mulher é presa após abandonar os filhos pequenos em casa

Policiais civis da 66ª DP (Piabetá) prenderam em flagrante, na tarde de quinta-feira (20), uma mulher pelo crime de abandono de incapaz. A ação aconteceu após uma equipe da Polícia Militar ter sido acionada para atender a uma ocorrência na qual três crianças pediam socorro, relatando que a mãe havia saído de casa por volta das 20h do dia anterior e não havia retornado.

Segundo as crianças, a mãe costuma se ausentar com frequência e as deixa sozinhas em casa, sem comida ou qualquer tipo de suporte. Elas também relataram que a genitora é usuária de drogas e que, em algumas ocasiões, tenta dopá-las para que durmam.

Em janeiro deste ano, ela já havia sumido por um final de semana inteiro, deixando os filhos trancados em casa sem nenhum responsável. As crianças também afirmaram que a mãe costuma fazer pressão psicológica para que elas não denunciem as situações que vivenciam.



Diante dos relatos, os policiais da 66ª DP diligenciaram e localizaram mulher, que foi conduzida à delegacia. A mulher já possui passagem pela polícia pelo mesmo crime.

O Conselho Tutelar foi acionado e os menores foram entregues a outro responsável.