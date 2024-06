Foragido da Justiça é preso com arma na Engenhoca

Policiais militares do 12º BPM (Niterói) prenderam, na noite desta quinta-feira 20, um foragido da justiça com uma pistola, munições, coldre e rádio transmissor durante uma ação no bairro Engenhoca, em Niterói.

A equipe do Grupamento de Ações Táticas (GAT) realizava patrulhamento ostensivo na Rua Coronel Leôncio quando avistou dois indivíduos em atitude suspeita. Ao perceberem a aproximação da viatura, os homens tentaram fugir, mas um deles foi detido após um cerco tático.

Com um dos suspeitos, os policiais encontraram o material apreendido. Durante a consulta dos antecedentes criminais do homem, foi constatado que ele era foragido da justiça desde o ano de 2023.

O homem, de 19 anos, foi preso em flagrante e conduzido à 78ª DP (Fonseca), onde foi autuado pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Em seguida, ele foi encaminhado à 76ª DP (Niterói), onde permaneceu preso à disposição da justiça.