PM desmantela ponto de tráfico no Complexo da Viradouro e prende foragido da justiça

Na tarde desta quinta-feira (20) policiais militares do 12º Batalhão de Polícia Militar (Niterói), realizaram uma operação no Complexo da Viradouro, em Santa Rosa, Niterói, que resultou na prisão de quatro pessoas e na apreensão de uma grande quantidade de entorpecentes.

A ação teve início após denúncias anônimas que informavam sobre a venda de drogas no local. As equipes do 12º BPM se dirigiram ao Complexo da Viradouro e flagraram quatro homens em atitude suspeita. Ao serem abordados, os indivíduos foram encontrados com 221 invólucros de cocaína, 171 trouxinhas de maconha, 28 pedras de crack, 38 embalagens de skank, além de uma motocicleta sem placa, três celulares e dois rádios transmissores.

Durante a operação, foi constatado que um dos detidos de 29 anos, era foragido da justiça com um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas.



Todos os detidos foram encaminhados para a 79ª DP (Jurujuba), onde três deles responderão por tráfico e um por dirigir motocicleta sem placa.