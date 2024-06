Criminosos sabotam rede de internet em Itaboraí e impõem serviço ligado ao tráfico de drogas

Moradores de diversos bairros de Itaboraí, na Região Leste Fluminense do Rio de Janeiro, denunciam que foram obrigados a contratar um serviço de internet supostamente ligado ao tráfico de drogas. Relatos indicam que provedores independentes foram expulsos da área, forçando a população a aderir ao serviço oferecido por criminosos do Comando Vermelho.

Nas últimas semanas, um novo provedor de internet, instalou-se em alguns bairros. Segundo informações de moradores, esse provedor está vinculado ao tráfico local, e os bandidos têm sabotado sistematicamente a infraestrutura das empresas concorrentes, deixando centenas de residências sem acesso à internet.

"Derrubaram tudo. Todas as ruas de uma vez só. As empresas não podem vir mais aqui para consertar a rede. Quem cortou era o provedor. Eles chegaram com escadas grandes com 18 degraus. Os caras sabiam o que estavam fazendo”, comentou um morador.



A imposição do serviço por parte dos criminosos tem causado grande revolta entre os moradores, que se sentem reféns da situação. Muitos relatam a dificuldade em lidar com a ausência de internet, especialmente para o trabalho remoto e os estudos das crianças.

A 71ª DP (Itaboraí) informou que está ciente das denúncias e que já iniciou investigações para identificar e prender os responsáveis.