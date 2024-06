Polícia prende integrante de quadrilha que praticava roubos na Barra da Tijuca

De acordo com as investigações, a quadrilha é radicada na Cidade de Deus, em Jacarepaguá, e atua, especialmente, na orla da Barra, roubando joias, dinheiro e celulares - Foto: Divulgação/Polícia Civil

Uma ação integrada das Polícias Civil e Militar resultou na prisão do integrante de uma quadrilha de assaltantes que vem praticando roubos na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Ele foi capturado no Cemitério São Francisco Xavier, no Caju, durante o sepultamento de um comparsa. A captura contou com agentes da 16ª DP (Barra da Tijuca), 32ª DP (Taquara), 26ª DP (Todos os Santos), 17ª DP (São Cristóvão), 4ª DP (Presidente Vargas) e da Subsecretaria de Inteligência (Ssinte), além de policiais militares do serviço reservado do 31º BPM.

De acordo com as investigações, a quadrilha é radicada na Cidade de Deus, em Jacarepaguá, e atua, especialmente, na orla da Barra, roubando joias, dinheiro e celulares. Eles costumavam abordar vítimas que caminhavam pelo calçadão ou pela ciclovia ou que estavam sentadas em quiosques, fugindo em seguida, em veículos de apoio, automóveis ou motocicletas. Alguns crimes praticados pela quadrilha foram registrados por câmeras de segurança e tiveram grande repercussão, mas nem todas as vítimas registraram ocorrência na delegacia.

Na última segunda-feira (17/06), dois comparsas do criminoso tentaram roubar pertences de um policial militar na Estrada do Tindiba, em Jacarepaguá. Na ocasião, o agente reagiu, atingindo os dois autores com disparos de arma de fogo. Um deles morreu e o outro foi preso em flagrante.



Nesta quarta-feira (19/06), os policiais obtiveram a informação de que integrantes da quadrilha estariam no sepultamento do comparsa. No local, apenas o preso foi localizado. Com ele, foi apreendido um aparelho de telefone celular roubado no dia na semana anterior de um turista capixaba.



As investigações continuam para identificar e capturar os demais integrantes do grupo criminoso.