Vasco anuncia demissão do treinador Álvaro Pacheco

Anunciado oficialmente no dia 21 de maio, Pacheco ficou exatamente um mês como treinador do Cruzmaltino - Foto: Matheus Lima / CRVG

Anunciado oficialmente no dia 21 de maio, Pacheco ficou exatamente um mês como treinador do Cruzmaltino - Foto: Matheus Lima / CRVG

O Vasco anunciou, no fim da tarde desta quinta-feira (20), a demissão do treinador português Álvaro Pacheco. O profissional comandou a equipe em apenas quatro partidas, tendo três derrotas e um empate.

"O Vasco da Gama comunica que Álvaro Pacheco e sua comissão foram desligados do comando técnico da equipe. O clube agradece aos profissionais e deseja sorte na sequência de suas carreiras."

Leia mais

➣ Botafogo está interessado na contratação do zagueiro Natan do Napoli

➣ Gil do Vigor critica discurso de André Valadão contra faculdades; confira o vídeo!

Anunciado oficialmente no dia 21 de maio, Pacheco ficou exatamente um mês como treinador do Cruzmaltino, já que sua apresentação aconteceu um dia após dar seu primeiro treino. Além de três derrotas em quatro partidas, seu time marcou apenas um gol e sofreu 10, além de sofrer a maior goleada da história para seu principal rival, o Flamengo.

Pacheco iniciou a carreira em 2009, como treinador das categorias de base do Penafiel até chegar ao time profissional como auxiliar técnico. Nesta função, passou por equipes do país como Moreirense e Boavista, até se assumir o comando do Fafe. Ainda passou por Vizela e Estoril até chegar ao Vitória SC, onde realizou grande campanha, terminando a Liga Portugal em 5º lugar.

Com a saída do português, Rafael Paiva assume o comando interinamente do Vasco.

O Cruzmaltino volta a campo neste sábado (22), em São Januário, contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro.