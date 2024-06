Botafogo está interessado na contratação do zagueiro Natan do Napoli

O zagueiro, de 23 anos, com passagens pela seleção de base, foi revelado pelo Flamengo - Foto: Divulgação

O zagueiro, de 23 anos, com passagens pela seleção de base, foi revelado pelo Flamengo - Foto: Divulgação

Analisando o mercado da bola e querendo reforçar seu sistema defensivo, o Botafogo está interessado na contratação do zagueiro brasileiro Natan, que atualmente atua pelo Napoli (ITA). Até o momento não houve uma proposta oficial.

O zagueiro, de 23 anos, com passagens pela seleção de base, foi revelado pelo Flamengo. Contudo, sem espaço no elenco Rubro-Negro, foi emprestado ao Bragantino em 2021. Após boas atuações, foi contratado pelo Napoli por 10 milhões de euros em 2023. Natan chegou bem ao time italiano, sendo titular, inclusive, na Champions League, mas foi perdendo espaço e atualmente é reserva da equipe.

O time de General Severiano conta atualmente com cinco defensores no elenco, o zagueiro Bastos, que vem sendo titular absoluto, Lucas Halter e Alexander Barboza, que costumam alternar na titularidade, além de Luis Segovia, que teve poucas oportunidades e não joga desde que voltou de empréstimo da Bélgica, e Pablo, que teve problemas com lesões e atuou por poucos minutos na atual temporada.

De acordo com a imprensa italiana, o clube não deve fazer jogo duro para liberar o atleta.