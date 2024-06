Bala perdida fere mulher durante operação policial em São Gonçalo

Uma mulher, de 31 anos, foi ferida por bala perdida na tarde desta quarta-feira (19), durante uma operação policial no bairro Guaxindiba, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Segundo informações da Polícia Militar, a ação tinha como objetivo a retirada de barricadas na Rua Magalhães Luís.

De acordo com o comandante do 7º BPM (São Gonçalo), durante a operação, houve confronto entre os policiais e criminosos da localidade. Na troca de tiros, a jovem foi atingida na perna e socorrida em estado estável para o Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT).

Ainda de acordo com a PM, um carregador de pistola foi apreendido na ação. A ocorrência foi registrada na 74ª DP (Alcântara) e está sendo investigada.



Confira a nota na integra:

"A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que policiais militares do 7º BPM (São Gonçalo) realizaram uma operação, nesta quarta-feira (19/06), com objetivo de retirada de barricadas, na rua Magalhães Luís, em Guaxindiba, São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. De acordo com o comandante da unidade, na ação, houve confronto com marginais da localidade. Os agentes apreenderam um carregador de pistola. Uma mulher foi ferida na perna e prontamente socorrida para o Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT). A ocorrência foi encaminhada para a 74ª DP (Alcântara)"