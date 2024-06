PM apreende fuzil e prende aniversariante do dia em Niterói

A ação, às margens do Morro do Castro, acontece um dia após uma mulher ser baleada dentro do estabelecimento comercial que trabalhava na comunidade - Foto: Divulgação

Policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 12º BPM (Niterói) apreenderam um fuzil, na manhã desta quarta-feira (19), na Rua Professor Eduardo Cordeiro Uchôa, no bairro Tenente Jardim, que fica na divisa das Comunidades do Morro do Castro e Brasília. Dois homens foram presos.

Segundo informações da Polícia Militar, durante patrulhamento na região, os policiais se depararam com quatro homens armados que atiraram contra a viatura. Houve confronto, que terminou com a fuga dos criminosos. Durante a tentativa de fuga, no entanto, um dos homens deixou para trás um fuzil AR15 de fabricação turca.

Após apreenderem o armamento, os policiais seguiram em busca dos criminosos e conseguiram prender dois homens, um com 19 anos de idade e outro que está completando 23 hoje.

Com eles, os militares apreenderam uma pistola, mais de 800 pinos de cocaína e dois rádios de comunicação. O caso foi registrado na 73ªDP (Neves).

A ação, às margens do Morro do Castro, acontece um dia após uma mulher ser baleada dentro do estabelecimento comercial que trabalhava na comunidade. Ela deu entrada no Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), e não há informações oficiais sobre seu estado de saúde.