Engenhoca se prepara para uma explosão de arte na primeira edição do projeto "Caça Talento"

A comunidade Coronel Leôncio, na Engenhoca, Niterói, se prepara para receber a primeira edição do projeto "Caça Talento", um evento que promete revelar e celebrar os diversos talentos artísticos da região. No dia 7 de julho, das 12h às 17h, moradores e pessoas de fora da comunidade poderão mostrar suas habilidades em desenho, música, dança, poesia, fotografia e muito mais.

Idealizado pelo cartunista Daniel Souza da Silva em parceria com a associação de moradores, o "Caça Talento" tem como objetivo criar um espaço de troca de experiências e democratizar o acesso à arte.

"A ideia é levar a arte para pessoas que muitas vezes não têm acesso ou que acham que esse lugar de artista não pertence a elas", explica Daniel, emocionado com a receptividade do projeto pela comunidade.

“Eu sozinho não teria condições de fazer um evento dessa proporção. A associação de moradores abraçou essa ideia e eles que estão realizando, que estão de frente mesmo. A união da comunidade com o talento individual dos artistas promete tornar o "Caça Talento" um evento memorável”, afirmou.

Carolina Alencar, vice-presidente da Associação de Residentes da Coronel Leôncio, explicou que este é o primeiro projeto aberto para além da comunidade. “Nós fizemos um evento anterior chamado ‘Prata da Casa’, onde artistas de dentro da comunidade tiveram a oportunidade de expor suas diferentes artes. Desta vez, em parceria com o Dan, resolvemos abrir para outros artistas e democratizar a arte”, comentou.

As inscrições, abertas desde o dia 9 de junho, podem ser feitas até o dia 28 pelo telefone (21) 96862-7575. Os interessados devem enviar o material que desejam apresentar, seja um desenho, uma música, uma coreografia, um poema, uma fotografia ou qualquer outra forma de expressão artística.

“Já temos seis escritos, mas estamos esperando muitos outros”, disse Carolina, que busca também patrocinadores.

E para garantir a diversão de todas as idades, a tarde contará com cama elástica para a criançada brincar. Além disso, a organização do evento garante que essa será apenas a primeira de muitas edições, com o objetivo de transformar o "Caça Talento" em um projeto inédito de democratização da arte nas comunidades de Niterói.

Serviço:

• Telefone: (21) 96862-7575

• Período de inscrição: Até 28 de junho

• Material: Enviar o material que deseja apresentar (desenho, música, dança, poema, fotografia, etc.)

• Data: 7 de julho

• Horário: 12h às 17h

• Local: Comunidade Coronel Leôncio, Engenhoca, Niterói

Sob supervisão de Marcela Freitas