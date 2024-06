Morre jovem baleado na cabeça na Praia das Pedrinhas

Foi confirmada nesta quarta-feira (19) a morte encefálica do jovem Breno Silva dos Santos, de 22 anos, baleado na cabeça no último dia 9, durante um evento de pagode na Praia das Pedrinhas, em São Gonçalo. De acordo com relatos da época, ele teria se envolvido em uma confusão no local.

Depois ter sido baleado na cabeça, ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), onde foi atendido e seguiu internado até esta quarta.

O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil que busca identificar os responsáveis e entender as motivações do crime.

De acordo com testemunhas ouvidas por O SÃO GONÇALO no dia seguinte ao crime, essa é a primeira vez que um caso como esse acontece na localidade.

"Eu estava em casa dormindo quando ouvi alguns barulhos. Não cheguei a ouvir o tiro, só a confusão mesmo, mas nem vim até aqui no portão, fiquei com medo. Hoje que fiquei sabendo o que tinha acontecido", relatou uma moradora.

"A gente não sabe muitos detalhes, só que o irmão da vítima estava junto com ele na hora. Ouvi o tiro e aí o baile acabou, saiu todo mundo, assustou. Essa foi a primeira vez que isso aconteceu por aqui, porque costuma sair muita briga, mas com tiro assim não, chegando a esse ponto", declarou outro morador.

Até o momento, não há informações sobre velório e sepultamento.

