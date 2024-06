Mulher é atingida por bala perdida em Niterói

Vítima deu entrada no Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca - Foto: Divulgação

Uma mulher, que não teve seu nome revelado, foi atingida por uma bala perdida, na manhã desta terça-feira (18), dentro do estabelecimento em que trabalha na Comunidade do Morro do Castro, que fica na divisa entre as cidades de Niterói e São Gonçalo.

De acordo com informações da Polícia Militar, a corporação foi acionada para atender uma ocorrência de entrada de uma vítima de disparos de arma de fogo no Hospital Estadual Alberto Torres (HEAL). No local, familiares da vítima informaram aos PMs que ela foi atingida enquanto trabalhava.

A Polícia Civil afirmou que o caso está sob investigação. Ainda de acordo com a corporação, agentes realizam diligências para identificar a origem do disparo que feriu a mulher. O caso foi registrado na 73ªDP (Neves).