PM prende homem por receptação de veículo em Icaraí

Em uma operação conjunta de fiscalização de trânsito com o DETRAN, a equipe do 12º Batalhão de Polícia Militar de Niterói (DPO Caramujo) prendeu um homem por receptação de veículo roubado na manhã desta segunda-feira (17), na Rua Presidente Backer, esquina com a Rua Mario Alves, no bairro de Icaraí.

Segundo os agentes, o homem foi preso após tentar evadir-se da fiscalização realizando várias manobras perigosas, inclusive trafegando na contramão e sobre as calçadas.

Após a abordagem e consulta ao veículo Ford Fiesta, foi confirmado que o automóvel era produto de roubo e estava com placas adulteradas. Diante dos fatos, a guarnição conduziu o acusado à 77ª DP (Icaraí) para registro e autuação do delito. Posteriormente, ele foi levado à 76ª DP (Centro), onde foi autuado em flagrante por receptação, conforme o artigo 180 do Código Penal.



O acusado, de 49 anos, possui um histórico criminal extenso, incluindo duas passagens por roubo, duas por receptação, uma por homicídio e uma por lesão corporal. Ele permanecerá preso à disposição da Justiça.