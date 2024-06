Casa Brisa traz energia e lifestyle do surf para Saquarema em 10 dias de programação

De 21 a 30 de junho de 2024, a Praia de Itaúna, em Saquarema, RJ, receberá a Casa Brisa, um evento cultural apresentado pela Cerveja Praya. Com o slogan "Viva o Surf e sinta a brisa", a Casa Brisa combina lifestyle, gastronomia, esportes e música em um espaço dedicado à celebração do surf e da energia local.

Localizada a apenas cinco minutos da estrutura do campeonato de surf, a Casa Brisa contará com shows de artistas como 3030, Zedoroque, Amanda Coronha, Samba Independente dos Bons Costumes e Surf City Band, além de sets de DJs como Antdot, Meca, Paula Miranda e La Rock. "Nosso espaço é um refúgio para os amantes do esporte e apreciadores de boa gastronomia", destaca Marcelo Lins, sócio-produtor do evento.

Idealizado pela agência Preta, em parceria com o produtor Rodolfo Jotha, RP do Grupo Privilège, o evento contará com dois ambientes: o Beach Club, que oferecerá café da manhã saudável, yoga, chuveirão, guarderia, lounge e esportes ao ar livre; e a Vila Brisa, que terá espaço coworking, café, sorvete artesanal, açaí, surf shop e aluguel de pranchas e bikes, além de ser o palco dos principais shows.

Na gastronomia, o Chef João Fonseca, especialista em frutos do mar, apresentará pratos autorais que exploram a sinergia de ingredientes selecionados. "Nossa cozinha é inspirada nos sabores tropicais e complementa perfeitamente o lifestyle praiano", afirma Fonseca. A mixologia contará com 12 opções de drinks que harmonizam com o cardápio e combinam com a atmosfera solar da Casa Brisa.

A sustentabilidade também será um foco do evento, com práticas como mutirão de limpeza da restinga, replantio de espécies nativas, redução de itens descartáveis, uso de copos eco, gestão de resíduos e neutralização de carbono. "Cuidar e proteger a natureza é parte fundamental da missão da Casa Brisa", reforça Marcelo Lins.

Serviço

Casa Brisa

Data: 21 a 30 de junho de 2024

Horário: 10h00 às 22h00

Local: Praia de Itaúna - Saquarema - RJ

Endereço: Av. Oceânica, 778 - Itaúna - Saquarema - RJ

Classificação 18 anos.

Casa Brisa - Programação Gratuita - Beach Club

Todos os dias

07h00 às 08h00 | Aulão de Yoga com Marcelo Maheshwara

08h00 às 10h00 | Café da Manhã Saudável

10h00 às 17h00 | Beach Club (Guarderia, Chuveirão e Esportes)

11h00 às 17h00 | Restaurante com Chef João Fonseca

17h00 às 22h00 | Sunsets Brisa (exceto dias de shows na Vila Brisa)

Casa Brisa - Programação Gratuita - Vila Brisa

Todos os dias das 10h00 às 22h00 (exceto dias de shows)

Entrada gratuita (exceto dias de shows)

Lojas e Serviços | Surf Shop, Aluguel de Pranchas e Bikes Elétricas, Açaí, Sorvete

Artesanal, Café, Coworking e Banheiros

Casa Brisa - Programação de Shows e Sunsets com cobrança de ingressos:

Sexta-feira, 21/06

Luau com Amanda Coronha e La Rock

Horário: 17h00 às 22h00

Espaço: Beach Club

Sábado, 22/06

Show com 3030 Acústico & Zedoroque

Horário: 17h00 às 22h00

Espaço: Vila Brisa

Domingo, 23/06

Sunset Brisa com Antdot

Horário: 17h00 às 22h00

Espaço: Beach Club

Segunda-feira, 24/06

Sunset Brisa com MECA

Horário: 17h00 às 22h00

Espaço: Beach Club

Terça-feira, 25/06

Show com Surf City Band

Horário: 17h00 às 22h00

Espaço: Vila Brisa

Quarta-feira, 26/06

Samba, Sal e Surf - show com Samba Independente dos Bons Costumes (SIBIC)

Horário: 17h00 às 22h00

Espaço: Vila Brisa

Quinta-feira, 27/06

Made in Búzios - Paula Miranda e DOT

Horário: 17h00 às 22h00

Espaço: Beach Club

Sexta-feira, 28/06

Sunset Brisa

Horário: 17h00 às 22h00

Espaço: Beach Club

Sábado, 29/06

Show - atração surpresa

Horário: 17h00 às 22h00

Espaço: Vila Brisa

Domingo, 30/06

Festa de Encerramento

Horário: 17h00 às 22h00

Espaço: Vila Brisa

Ingressos para os shows e sunsets:

1º Lote - R$100,00 (meia-entrada) a R$200,00 (inteira)

Para mais informações sobre a programação e ingressos, acesse https://brisa.casa/