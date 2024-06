Polícia captura responsáveis por ataque ao DPO de Itambi

A ocorrência está em andamento e as autoridades continuam os trabalhos para desmantelar a rede criminosa envolvida no ataque - Foto: Divulgação

A ocorrência está em andamento e as autoridades continuam os trabalhos para desmantelar a rede criminosa envolvida no ataque - Foto: Divulgação

Após o ataque ao Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO) de Itambi, ocorrido na madrugada de sábado (15), equipes do Grupos de Ações Táticas (GAT) iniciaram uma operação de inteligência para identificar e capturar os responsáveis.

Na manhã desta segunda-feira (17) a operação culminou com a identificação e prisão dos autores do ataque. As forças de segurança conseguiram prender os suspeitos na região de mata conhecida como Síria, em Itambi.

Durante a ação, foram apreendidos um fuzil AR-15 e farto material entorpecente. Além disso, um rádio comunicador foi encontrado com os criminosos. Dois homens foram presos, sendo um deles conhecido pelo vulgo "PD", apontado como responsável pelo tráfico local.

A ocorrência está em andamento e as autoridades continuam os trabalhos para desmantelar a rede criminosa envolvida no ataque.