Morre o segundo policial do Bope baleado em operação na Maré

O policial do Batalhão de Operações Especiais (Bope), Rafael Wolfgramm Dias, morreu nesta segunda-feira (17), após ficar seis dias internado no Hospital Federal de Bonsucesso. Ele foi baleado no abdômen na última terça-feira, durante uma operação no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio.

Segundo companheiros de batalhão, os órgãos vitais de Wolfgramm foram prejudicados pelos disparos. No período de internação, amigos e familiares organizaram uma campanha de arrecadação de sangue para o policial.

Leia também:

Acidente complica trânsito na Estrada Caetano Monteiro

Acidente deixa um ferido em Piratininga

Essa é a segunda morte de policiais na operação da Maré. A primeira vítima foi o sargento do Bope Jorge Henrique Galdino Cruz. Ambos foram alvos de uma emboscada realizada por criminosos do local. Um terceiro agente também se feriu, mas conseguiu sobreviver. Além dos policiais, cinco suspeitos foram mortos na operação, segundo informações da PM.



Relembre o caso:

A ação realizada na última terça-feira (11) por agentes do Bope com objetivo prender ladrões de carros da localidade, resultou em uma reação violenta dos traficantes de drogas do Complexo da Maré. Um ônibus foi incendiado na Avenida Brasil, na pista sentido Zona Oeste, perto da Fiocruz. Já na Linha Vermelha, o trânsito foi fechado por cerca de dez minutos, o que gerou pânico entre a população que passava no momento.

Vinte e três suspeitos foram presos, sendo 11 deles de outros estados. Na lista de presos estava o nome de Ismario Wanderson Fernandes da Silva, que é um dos criminosos mais procurados do estado do Ceará.

Cerca de 24 horas após a primeira operação, a PM retornou à Maré, porém sem confrontos. Na quinta-feira, com a chegada de equipes da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), houve um novo confronto na região.