Acidente complica trânsito na Estrada Caetano Monteiro

Acidentes dão nó no trânsito de Niterói - Foto: Divulgação

Na manhã desta segunda-feira (17) aconteceu um acidente na Estrada Caetano Monteiro, altura do número 217, no sentido Largo da Batalha, causando fluxo intenso na região. Uma equipe da Niterói Transporte e Trânsito (NitTrans) está no local para orientar o trânsito e minimizar os transtornos aos motoristas.

Em uma postagem recente no X (antigo Twitter), a NitTrans informou sobre a situação e pediu cautela aos motoristas:

ATENÇÃO! 07h46: Acidente na Est. Caetano Monteiro, altura do número 217, sentido Largo da Batalha. Fluxo intenso. @Nittrans no local orientando o trânsito. Motorista, ao dirigir redobre a atenção! pic.twitter.com/DEQkapOhYD — NITTRANS (@NITTRANS) June 17, 2024

O acidente, ocorrido pouco antes das 8h, causou congestionamento na via. Motoristas que trafegam pela Estrada Caetano Monteiro devem considerar rotas alternativas para evitar atrasos e congestionamentos.

Ainda não há informações detalhadas sobre as circunstâncias do acidente ou se houve feridos.