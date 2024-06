Acidente deixa um ferido em Piratininga

Na manhã desta segunda-feira (17), um grave acidente na Avenida Doutor Raul de Oliveira Rodrigues, altura do número 78, em Piratinga, causou grandes transtornos no trânsito local.

As autoridades locais estão investigando as causas do acidente, que resultou em uma pessoa ferida ainda não identificada. A vítima foi levada ao hospital mais próximo, e seu estado de saúde permanece desconhecido.

Leia também:



Caixa libera abono do PIS/Pasep para nascidos em julho e agosto

Faetec de Rio Bonito será inaugurada na próxima terça-feira (18)

O acidente, que ocorreu por volta das 7h, envolveu dois veículos que colidiram frontalmente. Testemunhas relataram que a colisão foi violenta, causando grandes danos aos veículos envolvidos. A polícia está colhendo depoimentos para entender melhor as circunstâncias do ocorrido.



Para aqueles que precisam se deslocar pela área, é recomendado buscar rotas alternativas até que a situação seja normalizada.

Segundo última atualização da Nittrans, às 08h05, as duas faixas no sentido Túnel Charitas-Cafubá estão interditadas. O fluxo está sendo desviado pela mesma via no sentido oposto. Motoristas são aconselhados a evitar a região se possível.