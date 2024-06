Polícia Civil prende em Niterói terceiro acusado de homicídio e conclui investigação

Agentes da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) prenderam o terceiro homem acusado de um homicídio ocorrido no alto do Morro do Castro, em 2022. Ele foi detido neste sábado (15/06), pelos agentes da unidade que, com a ação, concluíram a investigação do caso.

Segundo a apuração dos agentes, o preso era traficante na localidade onde o crime foi praticado, porém foi expulso em 2023 após roubar moradores. Posteriormente, o homem passou a integrar o tráfico de drogas do Parque União e, em seguida, do Complexo da Alma, em São Gonçalo.

Por isso, neste sábado, os policiais também cumpriram, contra o homem, um mandado de prisão preventiva por associação ao tráfico. Ele foi localizado no bairro São Domingos, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, após monitoramento e diversas diligências da unidade.

No início do mês, dois homens envolvidos no homicídio já haviam sido presos pelos agentes.