Pré-Vestibular CECIERJ está com inscrições abertas para o "Curso Intensivo 2024"

O candidato que deseja se preparar para o Vestibular CEDERJ, ou para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e demais vestibulares tem nova oportunidade de estudar no 'Pré-Vestibular Cecierj', que está com inscrições abertas, até 25 de junho, através deste site. Para o "Curso Intensivo 2024" serão ofertadas 4.550 vagas, sendo 2.050 na modalidade presencial e 2.500 na on-line.

O material impresso é entregue ao aluno gratuitamente. O projeto é da Fundação Cecierj e realizado em parceria com a Secretaria de Estado de Educação.

Quem pode se inscrever

Para se inscrever no Intensivo do Pré-Vestibular Cecierj, os candidatos devem, em 2024, estar matriculados no último ano do Ensino Médio regular, em instituições de ensino públicas ou particulares, ou já tê-lo concluído. Os candidatos que estiverem inscritos em outras modalidades de Ensino Médio, como Nova EJA, Enceja ou CEJA, também podem participar. Todas as regras estão disponíveis no site do CECIERJ.

Documentos e local de aula

Os documentos obrigatórios são: CPF do candidato, documento oficial de identificação (identidade, carteira de motorista ou carteira de trabalho) e comprovante de escolaridade. No ato da inscrição, o candidato poderá escolher entre polos com aulas presenciais ou por meio do ambiente virtual de aprendizagem. A listagem completa está disponível na página "Onde Estamos", também no site.

Resultado e início das aulas

O resultado do processo seletivo do curso Intensivo 2024, para cada polo e categoria de vaga, será divulgado no dia 1º de julho, no site do CECIERJ. No dia 4 de julho será feita a divulgação das listagens dos candidatos convocados por polos. As aulas terão início no dia 6 de julho de 2024, para os locais com aulas aos sábados e para os alunos que optarem por aulas on-line.

Cadastro Único

O processo seletivo terá reserva de vagas para os candidatos inscritos no Cadastro Único, que deverão anexar o comprovante de inscrição emitido pelo site cadunico.dataprev.gov.br/. Este documento será obrigatório somente para aqueles que desejarem concorrer a esta reserva de vaga.

O Vestibular CEDERJ

O Vestibular CEDERJ é realizado em duas Edições anuais. O último concurso ofereceu 7358 vagas em 16 cursos de graduação na modalidade de educação semipresencial, nos polos regionais do Cederj, administrados pela Fundação Cecierj, vinculada a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação.

O concurso contou com aproveitamento de notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Os cursos ofertados na última Edição do Vestibular Cederj foram: Administração, Administração Pública, Ciências Contábeis, Engenharia de Produção, Licenciatura em Ciências Biológicas, Licenciatura em Física, Licenciatura em Geografia, Licenciatura em História, Licenciatura em Letras, Licenciatura em Matemática, Licenciatura em Pedagogia, Licenciatura em Química, Licenciatura em Turismo, Tecnologia em Sistemas de Computação, Tecnologia em Gestão de Turismo e Tecnologia em Segurança Pública.

As universidades

Os aprovados no Vestibular Cederj 2024.2 serão estudantes de sete instituições de ensino superior que compõem o Consórcio Cederj: Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet/RJ), Universidade Estadual do Norte Fluminense (Uenf), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), Universidade Federal Fluminense (UFF), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) e Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UniRio).

Localização dos Polos CEDERJ

O Estado do Rio de Janeiro conta com 43 Polos Cederj, que vão oferecer os cursos de graduação para o segundo semestre letivo de 2024: Bom Jesus do Itabapoana, Cardoso Moreira, Itaocara, Itaperuna, Miracema, Natividade, São Fidélis, São Francisco de Itabapoana, Bom Jardim, Cantagalo, Itaocara, Nova Friburgo, Santa Maria Madalena, Angra dos Reis, Barra do Piraí, Itaguaí, Mangaratiba, Miguel Pereira, Paracambi, Pinheiral, Piraí, Quatis, Resende, Volta Redonda, Cabo Frio, Macaé, Magé, Rio Bonito, Rio das Ostras, Saquarema, São Pedro da Aldeia, Petrópolis, Rio das Flores, Teresópolis, Três Rios, Belford Roxo, Duque de Caxias, Mesquita, Niterói, Nova Iguaçu, Paracambi, Rio de Janeiro (Rocinha e Campo Grande) e São Gonçalo.

Sobre o CEDERJ

O Consórcio Cederj (Centro de Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro) é gerido pela Fundação Cecierj, órgão vinculado à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação. São mais de 40 mil alunos em 18 cursos de graduação a distância.