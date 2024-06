Polícia Civil recupera grande volume de petróleo que seria furtado em Guapimirim

As investigações da especializada continuam para identificar e responsabilizar criminalmente os demais envolvidos no delito - Foto: Divulgação

As investigações da especializada continuam para identificar e responsabilizar criminalmente os demais envolvidos no delito - Foto: Divulgação

Policiais civis da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD) prenderam, neste domingo (16/06), um homem acusado dos crimes de furto de petróleo e associação criminosa. Ele foi localizado no interior de uma fazenda, na Zona Rural de Guapimirim, depois que um grupo de criminosos tentou furtar petróleo diretamente de dutos. Segundo apurado, o acusado era porteiro do local. Entretanto, foram identificadas inconsistências e contradições nas informações prestadas aos agentes, o que culminou em sua prisão em flagrante.



A ação ocorreu em conjunto com policiais militares, depois que a especializada recebeu, diretamente da Transpetro, comunicação de possível ocorrência de furto. Indivíduos armados apareceram e expulsaram os funcionários do local, no momento em que a equipe de vistoria da concessionária se aproximava para identificar o ponto exato da trepanação - instalação de uma derivação clandestina na tubulação perfurada, sem a necessidade de fechar o abastecimento do produto.

Leia também:



Pré-Vestibular CECIERJ está com inscrições abertas para o "Curso Intensivo 2024"

Faetec de Rio Bonito será inaugurada na próxima terça-feira (18)

Os policiais logo realizaram diligências no local e nas redondezas. Três caminhões tanque contendo mais de 63 mil litros de petróleo foram apreendidos, além de outros dois caminhões encontrados próximo ao local da trepanação. Os agentes também localizaram um dos veículos utilizados pelos suspeitos na abordagem à equipe. A perícia foi acionada para o local.

Segundo apurado, os criminosos tentavam subtrair 123 mil litros de petróleo dos dutos da Petrobrás. A apreensão policial representa grande impacto financeiro na organização criminosa atuante nesta área. As investigações da especializada continuam para identificar e responsabilizar criminalmente os demais envolvidos no delito.