Faetec de Rio Bonito será inaugurada na próxima terça-feira (18)

A prefeitura de Rio Bonito inaugura, na próxima terça-feira (18), às 9h, a unidade da Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), em parceria com o Governo do Estado, através da secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação. A unidade vai funcionar num prédio localizado na Rodovia BR-101, Km 266, na Praça Cruzeiro, vizinha ao Centro Administrativo da prefeitura.

De acordo com o prefeito Leandro Peixe, a inauguração da Faetec no município é um passo muito importante para estimular e garantir a geração de emprego na cidade.

“Com a inserção de Rio Bonito na nova Lei de Incentivo Fiscal, vamos atrair muitas empresas e criar novos empregos. A população precisa se capacitar, principalmente os jovens que buscam o primeiro emprego, para aproveitar as oportunidades de empregos que estão surtindo na região. A inauguração da Faetec vai nos colocar em outro patamar nesse sentido”, afirmou o prefeito.



Incentivo Fiscal

A intenção do Governo do Estado de inserir o município na nova Lei de Incentivo Fiscal é levar novas indústrias para a cidade. A implantação da Faetec é para dar todo suporte técnico para fazer a capacitação dos jovens para atender a demanda dos empregos que irão surgir, respeitado a vocação natural de cada região.

“Estamos trabalhando para estimular a geração de emprego e renda no município. Tenho conversado com empreendedores, comerciantes e empresários da cidade para podermos entender o tipo de profissional que precisamos para trazer os cursos e ações necessárias para qualificamos a população e, com isso, aproveitarem as oportunidades que irão surgir”, finalizou o prefeito.