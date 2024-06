Políciais do 7º BPM realizam operação no Complexo do Salgueiro, em SG

Policiais do 7º BPM (São Gonçalo) realizam uma operação na comunidade Recanto das Acácias, localizada no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo.

Leia também:



Dois presos por tráfico no Marítimos em Niterói

Confira a programação para o Dia de Santo Antônio em SG e Niterói



A ação, iniciada nas primeiras horas desta manhã, faz parte de um esforço contínuo das forças de segurança para combater o tráfico de drogas e a criminalidade na região. Até o momento, não há informações sobre prisões, apreensões ou feridos.



Em nota, a PM informou: " A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que policiais militares do 7º BPM (São Gonçalo) realizam, na manhã desta quinta-feira (13/06) uma operação no Recanto das Acácias, complexo do Salgueiro, Região Metropolitana do Rio. De acordo com o comandante da unidade, a operação tem o objetivo de retirada de barricadas. Até o momento, não há registro de prisão ou apreensão."